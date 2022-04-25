Российские банки предсказали снижение ключевой ставки до 15 процентов

«Известия»: банки предсказали понижение ключевой ставки до 15 % на следующем заседании ЦБ

Снижения ключевой ставки на следующем заседании ЦБ 29 апреля ожидают все десять опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших российских банков. Восемь из них ожидают сокращения показателя до 15 процентов, еще двое — из «Абсолют Банка» и «Экспобанка» — считают одинаково вероятным снижение ставки до 15 и 14 процентов.

Аналитик Банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский объясняет свой прогноз тем, что в России в последние дни существенно замедлился рост инфляции. Он напомнил, что, по данным Росстата, еженедельная инфляция замедлилась к 15 апреля до 0,2 процента — в конце марта прирост каждую неделю превышал один процент. Дужинский подытожил, что темп роста цен с начала апреля стал меньше примерно в пять раз. Дальнейшего снижения инфляции ожидают и сами россияне — по данным ЦБ, инфляционные ожидания населения в апреле резко упали до 12,5 процента с 18,3 процента в марте.

В пользу смягчения кредитно-денежной политики свидетельствует и укрепление рубля, рассказали аналитики «МКБ Инвестиций». 22 апреля доллар упал до 74,99 рубля, а евро — до 81,22 рубля, отчитался ЦБ. По словам экспертов из «МКБ Инвестиций», курсы валют снова находятся на уровне конца 2021 года. 25 апреля евро вовсе снизился до минимума с июня 2020 года (77 рублей).

В Юникредит Банке считают, что Центробанк будет постепенно возвращаться к нормальной монетарной политике на следующих заседаниях, однако темпы снижения ставок замедлятся. Ключевая ставка должна превышать текущие темпы инфляции, которые во втором полугодии будут на уровне 8–10 процентов год к году. В связи с этим аналитики банка к концу года ожидают ключевую ставку в 12 процентов.

После начала спецоперации на Украине Банк России резко увеличил ключевую ставку в два раза, с 9,5 процента до 20 процентов. Такое решение ЦБ было мотивировано массовым оттоком средств россиян со счетов в банках. На плановом заседании в марте регулятор сохранил показатель в прежнем виде, однако 8 апреля неожиданно опустил его до 17 процентов. Тогда Банк России заявил, что риски для финансовой стабильности перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.