Экс-главу Новосибирского облсуда отдали под суд за предупреждение об обыске

В Барнауле судят экс-главу Новосибирского облсуда, предупредившую губернатора об обысках

Центральный районный суд Барнаула рассмотрит уголовное дело бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, которую ФСБ обвинила в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первоначально дело рассматривалось в Центральном районном суде Новосибирска, но затем была изменена территориальная подсудность дела по решению Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, расположенного в Кемерове, который удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры, сообщал РБК осведомленный источник.

По версии следствия, в 2018 году Шатовкина отправила факс главе областного правительства, в котором сообщала, что вскоре у одного из фигурантов дела о хищениях в управлении мировых судей пройдут обыски. Руководителя этого подразделения Виктора Чиркунова следователи ФСБ обвинили в присвоении денежных средств в особо крупном размере, а его заместителя и подрядчика управления — в мошенничестве. Им вменили подписание поддельных накладных о приемке технического оборудования для мировых судов на 9,2 миллиона рублей.

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение дела в отношении Шатовкиной. С ходатайством о привлечении ее к ответственности выступил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Центральный районный суд Новосибирска приговорил чиновников управления мировых судей к условным срокам.

Шатовкина возглавляла Новосибирский облсуд с 2012 по 2018 год.