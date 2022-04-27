Сосед рассказал об устроившем стрельбу в детском саду под Ульяновском россиянине

Сосед назвал нелюдимым устроившего стрельбу в детском саду Вейшкама россиянина

Сосед стрелка Рустама Ахтямова, который устроил стрельбу в детском саду «Рябинка» в поселке Вейшкама Ульяновской области, охарактеризовал его как нелюдимого. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Собеседник телеканала объяснил, что редко видел мужчину и его родителей.

По словам соседа, отец стрелка работал, иногда он уходил в запой. Россиянин добавил, что мать Ахтямова была нормальной женщиной, но не общительной.