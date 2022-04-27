Появились новые подробности об устроившем стрельбу в российском детсаду

Родители устроившего стрельбу в детсаду в Вешкайме просили знакомых взять его на охоту

Родители устроившего стрельбу в детском саду «Рябинка» в Вешкайме Ульяновской области 26-летнего Руслана Ахтямова просили знакомых взять его на охоту. Такие новые подробности привела супруга найденного мертвым 68-летнего Александра Дронина — владельца оружия, из которого убили воспитательницу и двух детей, передает РЕН ТВ.

Родители молодого человека хотели, чтобы сын научился стрелять, а позже купил себе ружье, отметила россиянка. Она призналась, что мать и отец Ахтямова три дня уговаривали ее мужа позаниматься с парнем.

Жена убитого Дронина пояснила, что пенсионер не знал о психическом расстройстве своего подопечного. «Мы то не знали, что он на учете стоит», — заявила женщина.

По ее словам, когда ее муж с Ахтямовым занимались стрельбой в лесу первый раз, все прошло нормально. Дронин занимался охотой около 30 лет.

Ранее сообщалось, что с 2013 года Руслан Ахтямов состоял на учете в психбольнице. Он проживал по соседству с Александром Дрониным — владельцем ружья, из которого были совершены выстрелы. Местонахождение Дронина устанавливается. По словам жены, супруг утром уехал с оружием в лес.

О стрельбе в детсаду поселка Вешкайма Ульяновской области стало известно 26 апреля. Погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. Возбуждено уголовное дело об убийстве.