Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появились новые подробности об устроившем стрельбу в российском детсаду

Родители устроившего стрельбу в детсаду в Вешкайме просили знакомых взять его на охоту

Родители устроившего стрельбу в детском саду «Рябинка» в Вешкайме Ульяновской области 26-летнего Руслана Ахтямова просили знакомых взять его на охоту. Такие новые подробности привела супруга найденного мертвым 68-летнего Александра Дронина — владельца оружия, из которого убили воспитательницу и двух детей, передает РЕН ТВ.

Родители молодого человека хотели, чтобы сын научился стрелять, а позже купил себе ружье, отметила россиянка. Она призналась, что мать и отец Ахтямова три дня уговаривали ее мужа позаниматься с парнем.

Жена убитого Дронина пояснила, что пенсионер не знал о психическом расстройстве своего подопечного. «Мы то не знали, что он на учете стоит», — заявила женщина.

По ее словам, когда ее муж с Ахтямовым занимались стрельбой в лесу первый раз, все прошло нормально. Дронин занимался охотой около 30 лет.

Ранее сообщалось, что с 2013 года Руслан Ахтямов состоял на учете в психбольнице. Он проживал по соседству с Александром Дрониным — владельцем ружья, из которого были совершены выстрелы. Местонахождение Дронина устанавливается. По словам жены, супруг утром уехал с оружием в лес.

О стрельбе в детсаду поселка Вешкайма Ульяновской области стало известно 26 апреля. Погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Захарова рассказала о козыре в рукаве Зеленского
Цены на газ в Европе взлетели после решений «Газпрома»
12-летняя шахматистка погибла во время первенства России
Минобороны показало уничтоженные укрепленные позиции ВСУ
Венгрия согласилась на требования России по оплате газа
Назван полезный для профилактики сердечных заболеваний продукт
На полицейского завели дело об убийстве водителя Mercedes в Дагестане
Появились новые подробности об устроившем стрельбу в российском детсаду
«Газпром» остановил поставки газа в Болгарию и Польшу
В Москве заново открылся первый магазин сети OBI
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.