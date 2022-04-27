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Блогерша раскрыла секреты правильной стирки одежды

Блогерша Каролина Макколи рекомендовала заменить кондиционер для белья белым уксусом

Фото: engin akyurt / Unsplash

Австралийская блогерша Каролина Макколи раскрыла секреты правильной стирки одежды. На ее видео, опубликованное в TikTok, обратили внимание в издании Daily Mail.

В первую очередь жительница города Перт рекомендует заменить привычный кондиционер для белья доступной и натуральной альтернативой. По ее словам, белый уксус сделает вещи более мягкими на длительное время, а несколько капель эфирного масла придадут им приятный и стойкий аромат.

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Кроме того, чтобы предотвратить образование плесени внутри стиральной машины, пользовательница соцсети регулярно протирает тряпкой внутренний резиновый гидроуплотнитель. В числе других советов — раздельная стирка полотенец и уличной одежды из соображений гигиены.

Ранее в апреле эксперт по уборке с никнеймом washland.co из США раскрыла оптимальную частоту стирки разных типов одежды. Американка рассказала, что бюстгальтеры следует стирать каждые три-четыре дня, носки — ежедневно, а рубашки рекомендуется надевать два-четыре раза, прежде чем отправить в стиральную машину. Пижама может оставаться без стирки от трех до пяти дней.

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Дарья Шляпужникова
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