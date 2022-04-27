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Мать устроившего стрельбу в российском детсаду прокомментировала действия сына

Мать устроившего стрельбу в детсаду «Рябинка» под Ульяновском назвала сына замкнутым

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Мать мужчины, устроившего стрельбу в детском саду «Рябинка» Ульяновской области, рассказала о характере сына, пишет «Московский комсомолец».

По словам женщины, ее сына с этим учреждением ничего не связывало. Она назвала его замкнутым человеком, которому было тяжело общаться с людьми. Родственница добавила, что молодой человек не злоупотреблял спиртным. «Когда сказали, я даже поверить не могла, что это мой сын», — прокомментировала действия сына она.

В последний раз мать видела его утром накануне трагедии. Тогда молодой человек помог ей по хозяйству. Когда она уходила на работу, сын пообещал закончить дела в огороде.

Во время стрельбы в детсаду поселка Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Позже стало известно, что стрелял 26-летний россиянин Руслан Ахтямов. Тело владельца ружья нашли на свалке. Предположительно, его убил Ахтямов с целью завладеть оружием.

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Марина Совина
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