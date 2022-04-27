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39-летняя учительница поцеловала 12-летнего ученика и попала под суд

Metro: в Великобритании начался суд над учительницей, домогавшейся 12-летнего ученика

Фото: Shutterstock

В Великобритании началось судебное разбирательство по делу о школьной учительнице, домогавшейся 12-летнего ученика. Об этом сообщает издание Metro.

По утверждению пострадавшего, 39-летняя Кэрол Энн Уайт поцеловала его в губы и заставила его сунуть руку в ее брюки. Кроме того, она неоднократно просила, чтобы мальчик присылал ей свои фотографии непристойного содержания.

Аналогичный случай произошел ранее, когда Уайт преподавала в другой школе. Тогда ее жертвой стал 11-летний ученик, которого она также целовала, шлепала по ягодицам и пыталась обнять ногами.

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Женщина отвергла оба обвинения. Их будут рассматривать присяжные.

Ранее сообщалось, что педагог из Великобритании отправилась в тюрьму за сексуальные отношения с 15-летней ученицей. 42-летнюю Николу Парк приговорили к 27 месяцам заключения.

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Олег Парамонов
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