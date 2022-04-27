39-летняя учительница поцеловала 12-летнего ученика и попала под суд
В Великобритании началось судебное разбирательство по делу о школьной учительнице, домогавшейся 12-летнего ученика. Об этом сообщает издание Metro.
По утверждению пострадавшего, 39-летняя Кэрол Энн Уайт поцеловала его в губы и заставила его сунуть руку в ее брюки. Кроме того, она неоднократно просила, чтобы мальчик присылал ей свои фотографии непристойного содержания.
Аналогичный случай произошел ранее, когда Уайт преподавала в другой школе. Тогда ее жертвой стал 11-летний ученик, которого она также целовала, шлепала по ягодицам и пыталась обнять ногами.
Женщина отвергла оба обвинения. Их будут рассматривать присяжные.
Ранее сообщалось, что педагог из Великобритании отправилась в тюрьму за сексуальные отношения с 15-летней ученицей. 42-летнюю Николу Парк приговорили к 27 месяцам заключения.