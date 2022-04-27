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В Уфе увеличили число мест уличной торговли для садоводов

Власти Уфы увеличили число бесплатных мест уличной торговли для садоводов

Фото: Shutterstock

Власти Уфы, Республика Башкортостан, увеличили число бесплатных мест уличной торговли для садоводов. Об этом пишет «Башинформ».

Отмечается, что в городе созданы уже 30 площадок с 660 бесплатными местами для продажи ягод, овощей и фруктов. Мэрия Уфы опубликовала на своем официальном сайте полный список таких территорий.

Ранее глава республики Радий Хабиров предложил «перестать гонять наших бабушек», торгующих на улицах овощами. Он призвал создать для садоводов необходимые условия. Позже в регионе отменили штрафы за уличную торговлю в неустановленных местах.

15 апреля в Уфе впервые состоялся форум садоводов Республики Башкортостан «SMART-садовод». Участники события обсудили, в частности, вопросы электроснабжения и водоснабжения, состояния дорог и вывоза отходов,

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Евгений Шульгин
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