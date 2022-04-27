Вероятность возвращения Visa и Mastercard в Россию оценили

Экономист Григорьев предрек Visa и Mastercard возвращение в Россию

Возвращение Visa и Mastercard произойдет, но сейчас сложно сказать, когда это случится. На сроки влияют и политические, и технические вопросы. Вероятность восстановления деятельности компаний на территории России экономист, финансовый эксперт Владимир Григорьев оценил в беседе с «Лентой.ру».

27 апреля стало известно, что Visa назвала убытки после остановки деятельности на территории России. По подсчетам компании, она потеряла порядка 60 миллионов долларов.

Какие факторы влияют на возвращение?

«Я думаю, что возвращение возможно, но когда — это очень сложный вопрос. Этот вопрос экономический, но напрямую зависит от военно-политической ситуации. После того как завершится специальная операция на Украине, от ее итогов будет зависеть все остальное. Только тогда начнется постепенное возвращение западных международных компаний в Россию. Хотя возвращение розницы уже происходит. Visa и Mastercard в стороне не останутся», — считает экономист.

Вернуться до окончания специальной операции Visa и Mastercard не смогут Владимир Григорьев финансовый эксперт

Владимир Григорьев убежден, что на решение компаний помимо политической ситуации влияет и технический процесс. Часть россиян может прекратить использование карт Visa и Mastercard даже после восстановления компаний в России.

«Возвращение будет зависеть от двух факторов: общая военно-политическая ситуация и еще одна сторона вопроса. Уже второй раз в нашей новейшей истории мы сталкиваемся с таким поведением платежной системы. Первый был в 2014 году, когда были введены санкции против двух российских банков, их клиенты не могли пользоваться картами. Сейчас же всех россиян отключили. Я думаю, что это будет второй камень преткновения. Банки и граждане не хотят опять повторения такой ситуации. Часть россиян даже не будет дальше открывать такие карты. Поэтому триумфального возвращения не будет», — заявил финансовый эксперт.

Они сами бы никуда не уходили, это нужно понимать Владимир Григорьев финансовый эксперт

Использование карт за рубежом

При этом Григорьев напомнил, что даже при возвращении компаний в Россию, вопросы об использовании карт за границей останутся открытыми.

Если расчет идет в долларах и евро через европейские счета банков, то как он будет происходить? Ведь на массу российских банков наложены санкции. Зачем тогда здесь нужны платежные системы Visa и Mastercard, если с такими картами не будет возможности куда-то поехать Владимир Григорьев финансовый эксперт

Экономист оценил и потери компании Visa от ухода из России. Он считает, что 60 миллионов долларов — это только первые потери, на самом же деле сумма будет в разы больше.

«Я удивился сумме убытка — она копеечная. На самом деле Россия — это огромный рынок для Visa и Mastercard. Думаю, что сумма убытка гораздо больше, а это первые ласточки», — заявил экономист.

6 марта платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в России в рамках санкций. Клиентам оставили возможность совершать операции на территории страны, однако за рубежом и в иностранных интернет-магазинах платежи с помощью российских карт Visa и Mastercard ограничены.

