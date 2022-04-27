Visa оценила убытки после остановки деятельности в России

Visa понесла убытки в размере $60 млн после остановки деятельности в России

Компания Visa оценила убытки после остановки деятельности на территории России. Согласно квартальному отчету, она потеряла 60 миллионов долларов, передает ТАСС.

Выручка компании за трехмесячный период, завершившийся 31 марта, составила в общей сложности 7,2 миллиарда долларов и выросла на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль также увеличилась на 21 процент до 3,6 миллиарда долларов.

При этом в компании отметили, что Visa понесла административные убытки в размере 35 миллионов долларов из-за «деконсолидации дочернего предприятия в России», еще 25 тысяч долларов были потрачены на оказание поддержки персоналу в России и на Украине.

60 миллионов долларов составили убытки Visa после ухода из России

В отчете отмечается, что за последние шесть месяцев Visa получала только четыре процента своей выручки от деятельности на территории России.

6 марта Visa и Mastercard приняли решение об уходе с российского рынка после начала объявленной президентом Владимиром Путиным спецоперации на Украине. Сервисы Apple Pay и Google Pay также перестали работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard.

В пресс-службе Mastercard отметили, что решение приостановить сетевые операции было принято по причине введения антироссийских санкций. При этом карты Visa и Mastercard продолжают работать в России, поскольку обработка транзакций через них была переведена на процессинговые мощности Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».

2 марта Европейский союз (ЕС) отключил семь российских банков от международной системы платежей SWIFT — ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Также была запрещена продажа, поставка, передача или экспорт банкнот евро в Россию.

Ожидания компании

Гендиректора Visa Альфред Келли-младший (Alfred Kelly Jr.) указал, что завершившийся квартал был сильным на фоне ситуации вокруг Украины и приостановки деятельности в России. Компании удалось преодолеть воздействие омикрон-штамма коронавируса, восстановление мировой экономики продолжилось, был зафиксирован устойчивый рост в большинстве стран по всему миру.

В то время как геополитическая обстановка остается неопределенной, мы ожидаем дальнейшего роста, обусловленного устойчивым восстановлением путешествий и использованием традиционных и новых способов оплаты Альфред Келли-младший гендиректора Visa

В пересчете на акции прибыль компании за полугодие составила 3,54 за единицу против 2,8 доллара в 2021 году, за три месяца — 1,7 доллара за обыкновенную акцию. На постторгах ценные бумаги Visa выросли на 4,6 процента.

Ранее в Knight Frank подсчитали, что о временной приостановке деятельности в России объявили 160 международных сетей. В компании отметили, что окончательный уход большинства этих брендов приведет к потере торговыми центрами до 70 процентов выручки.

