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Воспитательниц атакованного стрелком детсада под Ульяновском наградят

Ульяновский губернатор Русских: воспитательниц детсада в Вешкайме представят к госнаградам

Фото: Максим Иванов / ТАСС

Воспитателя детского сада «Рябинка» в поселке Вешкайма Ульяновской области Ольгу Митрофанову, погибшую вместе с двумя детьми при атаке мужчины с ружьем, и ее раненую коллегу Елену Карпову представят к государственным наградам. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в Telegram-канале.

Русских подчеркнул, что женщины проявили смелость и решительность, пытаясь спасти детей во время стрельбы.

Ульяновский губернатор отметил, что намерен ходатайствовать перед полномочным представителем президента России о награждении воспитателя Митрофановой.

Раненной при стрельбе россиянке глава региона пожелал скорейшего выздоровления. В Ульяновской области 28 апреля станет днем траура по погибшим при стрельбе в детсаду.

Стрельба в детсаду поселка Вешкайма Ульяновской области произошла во вторник, 26 апреля. Погибли двое детей и воспитатель, пострадала сотрудница образовательного учреждения — ее госпитализировали с ранением плеча. Предварительно, атаку устроил 26-летний Руслан Ахтямов — он вооружился ружьем ИЖ-27 и проник в здание во время тихого часа.

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Анна Щербакова
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