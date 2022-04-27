Воспитательниц атакованного стрелком детсада под Ульяновском наградят

Ульяновский губернатор Русских: воспитательниц детсада в Вешкайме представят к госнаградам

Воспитателя детского сада «Рябинка» в поселке Вешкайма Ульяновской области Ольгу Митрофанову, погибшую вместе с двумя детьми при атаке мужчины с ружьем, и ее раненую коллегу Елену Карпову представят к государственным наградам. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в Telegram-канале.

Русских подчеркнул, что женщины проявили смелость и решительность, пытаясь спасти детей во время стрельбы.

Ульяновский губернатор отметил, что намерен ходатайствовать перед полномочным представителем президента России о награждении воспитателя Митрофановой.

Раненной при стрельбе россиянке глава региона пожелал скорейшего выздоровления. В Ульяновской области 28 апреля станет днем траура по погибшим при стрельбе в детсаду.

Стрельба в детсаду поселка Вешкайма Ульяновской области произошла во вторник, 26 апреля. Погибли двое детей и воспитатель, пострадала сотрудница образовательного учреждения — ее госпитализировали с ранением плеча. Предварительно, атаку устроил 26-летний Руслан Ахтямов — он вооружился ружьем ИЖ-27 и проник в здание во время тихого часа.