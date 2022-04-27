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Российского чиновника арестовали за миллионную взятку

Замглавы администрации района Хабаровского края отправили в СИЗО за получение взяток

Фото: СУ СК СФ по Хабаровскому краю

Замглавы администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края арестовали по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

По данным следствия, в период с 2017 по 2020 год чиновник получил взятки на сумму более миллиона рублей. За вознаграждение фигурант оказывал покровительство по службе сотруднику администрации, работающему в сфере ЖКХ.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и СКР. На время следствия подозреваемого отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что петербургского чиновника осудили на восемь лет колонии за взятку за пост в правительстве и хищение нескольких сотен миллионов рублей из бюджета.

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Елизавета Новикова
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