Российского чиновника арестовали за миллионную взятку

Замглавы администрации района Хабаровского края отправили в СИЗО за получение взяток

Замглавы администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края арестовали по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

По данным следствия, в период с 2017 по 2020 год чиновник получил взятки на сумму более миллиона рублей. За вознаграждение фигурант оказывал покровительство по службе сотруднику администрации, работающему в сфере ЖКХ.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и СКР. На время следствия подозреваемого отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что петербургского чиновника осудили на восемь лет колонии за взятку за пост в правительстве и хищение нескольких сотен миллионов рублей из бюджета.