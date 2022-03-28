Петербургского чиновника осудили на восемь лет за взятку за пост в правительстве

Бывшего главу комитета финансов Выборгского района Ленобласти осудили на восемь лет

Бывшего главу комитета финансов Выборгского района Ленобласти осудили на восемь лет колонии за взятку за пост в правительстве и хищение нескольких сотен миллионов рублей из бюджета. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 28 марта, сообщила представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По ее данным, в 2018 году петербургский чиновник Александр Болучевский, являясь председателем комитета финансов администрации Выборгского района, узнал от знакомой, что за определенную сумму сможет получить должность замруководителя аппарата правительства либо замминистра, а также занять место в аппарате губернатора центрального субъекта России с последующим переводом на вышестоящие должности в правительстве.

Изначальная цена за такое повышение была 180 миллионов рублей, но по мере того как Болучевский с февраля по ноябрь 2019 года исправно переводил деньги, стоимость услуги выросла до 360 миллионов рублей. Из этой суммы чиновник передал 325 миллионов рублей траншами различного размера. Довести до конца начатое он не успел, так как на него вышли правоохранители.

Примерно в этот же период Болучевский воспользовался служебным положением, чтобы скрыть хищение из районного бюджета — он заставил подчиненных завысить показатели расходов в годовом отчете на 735 миллионов рублей, а позже сам заверил отчет с подложными данными. За хищения и взяточничество суд дал ему восемь лет строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на шесть лет.

Также суд взыскал с бывшего чиновника в бюджет Выборгского района 764 миллиона рублей. Для этого пришлось обратить в счет возмещения вреда недвижимость и транспорт, принадлежавший Болучевскому: снегоболотоход, прицеп, моторное судно, авто VolksWagen Transporter, две трехкомнатных квартиры в Выборге, жилой дом и земельные участки.

Ранее сообщалось, что задержанный Болучевский пошел на преступление из-за желания купить должность в мэрии Москвы — в этом он признался сам.