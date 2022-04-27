Посол России опроверг сообщения о военной помощи со стороны Китая

Посол России заявил, что сообщения о передаче оружия со стороны КНР ничем не обоснованы

Сообщения и публикации о военной помощи и передаче оружия со стороны Китая ничем не обоснованы, заявил посол России в КНР Андрей Денисов, сообщает ТАСС.

«Мне кажется, [данные публикации] ни на чем [не основываются]. Я, честно говоря, ума не приложу, откуда это взялось. Видимо, захотелось позвонче прозвучать, вот и придумали страшилку», — прокомментировал Денисов, опровергнув сообщения западных СМИ и представителей США.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Белый дом увидел признаки оказания китайской Народно-освободительной армией (НОАК) поддержки Вооруженным силам России. По его словам, Вашингтон подозревает, что поддержка со стороны Пекина оказывается как прямым, так и косвенным образом.

Позже представитель Пентагона Джон Кирби высказал противоположную точку зрения. «Мы не видим указаний на то, что Китай предоставляет военную помощь России», — сказал он.