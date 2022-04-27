Американские военные получат новые летающие радары

The Drive сообщает, что ВВС США купят самолеты ДРЛО Boeing E-7 Wedgetail

Военно-воздушные силы (ВВС) США купят самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-7 Wedgetail. Самолеты заменят летающие радары Boeing E-3 Sentry американских ВВС. Об этом сообщает The Drive со ссылкой на Военно-воздушное министерство США.

В пресс-релизе ведомства отметили, что Boeing E-7 Wedgetail является единственной платформой, которая соответствует требованиям Министерства обороны США к самолетам ДРЛО.

ВВС США планируют заказать первый прототип самолета в 2023 финансовом году, а в 2024 году ведомство закажет второй прототип. Boeing E-7 Wedgetail могут принять на вооружение в 2027 году.

Базовую версию E-7 Wedgetail разработали на базе самолета Boeing 737 Next Generation. Отмечается, что E-7 легче и дешевле в обслуживании, чем E-3 Sentry. E-7 получил новую радиолокационную станцию (РЛС), которая может одновременно отслеживать цели в воздухе и на воде, а также передавать данные о целях. Максимальная дальность действия радара в режиме поиска составляет 600 километров.

Ранее компания Lockheed Martin впервые представила концепцию нового самолета управления и связи EC-130J TACAMO.

В марте стало известно, что ВВС США планируют списать 15 самолетов Boeing E-3 Sentry в 2023 финансовом году.

В феврале российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» совершил первый полет с работающей РЛС.