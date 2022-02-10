Стало известно о первом полете «Премьера» с включенной радиолокационной станцией

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» выполнил первый полет с работающей радиолокационной станцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 "Премьер" 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием», — указал источник.

Последний раз о полетах А-100 сообщалось в феврале 2019 года. Тогда опытный образец выполнил первый полет в рамках предварительных испытаний.

Ранее стало известно, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» качественно превосходит западные аналоги, но уступает им количественно. Газета «Военно-промышленный курьер» (ВПК) пишет, что процесс пересадки радиолокационного комплекса А-100 на родные, отечественные чипы, столкнулся с проблемами, но, как уверяет издание, импортозамещение «будет доведено до ума».