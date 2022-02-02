В России рассказали о проблемах создаваемого «Премьера»

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» качественно превосходит западные аналоги, но уступает им количественно. О проблемах с самолетом, создаваемым на базе Ил-76МД-90А, рассказывает «Военно-промышленный курьер» (ВПК).

Еженедельная газета пишет, что процесс пересадки радиолокационного комплекса А-100 на родные, отечественные чипы, столкнулся с проблемами, но, как уверяет издание, импортозамещение «будет доведено до ума». «Однако устраненное таким образом качественное отставание не повлияет на отставание количественное», — уверяет ВПК.

Согласно материалу, спрос на Ил-76МД-90А в разы превышает возможности ульяновского завода «Авиастар-СП», производящего самолет. ВПК уверено, что Воздушно-космическим силам (ВКС) России требуется минимум 15 единиц А-100 «Премьер».

«Оптимальный вариант предусматривает поставку ВКС не менее 39 бортов. Возможно ли это? Скорее нет, чем да. Финансирование Государственной программы вооружения, рассчитанной до 2027 года, ограничено и вряд ли способно вместить такое количество новых машин», — пишет еженедельник.

Согласно ВПК, модернизированные самолеты ДРЛОиУ А-50У не вполне отвечают современным и тем более будущим вызовам. Издание допускает, что поступление на вооружение ВКС России А-100 «Премьер» переносится на 2024 год.

В декабре 2021 года журнал Forbes написал, что американский самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) и стратегический разведывательный самолет RC-135, пролетевшие над Украиной и Черным морем, отслеживали расположение российской армии.

В сентябре 2019 года журнал The National Interest заметил, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» уступает западным аналогам, например, E-7A Wedgetail.