Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США рассказали о сборе данных о российской армии

Forbes: самолеты E-8 Joint STARS и RC-135 собирали данные о российской армии

Фото: Reuters

Американские самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) и стратегический разведывательный самолет RC-135, недавно пролетевшие над Украиной и Черным морем, отслеживали расположение российской армии, рассказывает журнал Forbes.

Издание пишет, что самолеты совершали полет в 64 километрах от границы «территории, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами».

Согласно американскому журналу, E-8 Joint STARS оснащен подвесным радаром, позволяющим отслеживать перемещения наземных целей, в частности, собирать данные о направлении и скорости их движения, тогда как RC-135 способен собирать радиолокационные сигнатуры техники противника.

«Несколько пролетов дуэта могли дать командирам полное представление о российских войсках», — пишет Forbes.

В сентябре 2019 года журнал The National Interest заметил, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» уступает западным аналогам, например, E-7A Wedgetail.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
России предсказали ухудшение ситуации с коронавирусом после праздников
В Турции заявили о верности обязательствам по НАТО в случае войны на Украине
Российский самолет МС-21 получил сертификат типа
Xiaomi представила флагманский смартфон
Талибы попросили бизнесменов обращаться к ним за охранными услугами
Дуров раскритиковал WhatsApp за сотрудничество со спецслужбами
Россиянам приготовили ограничения по кредитам
Умер прославившийся благодаря пластическим операциям герой популярного мема
Вяльбе выступила против пиара лыжников
Организацию-иноагента решили выселить из помещения в Москве
Депутаты от партии Порошенко обратились с заявлением в СБУ
Названы самые модные откровенные тренды 2022 года
Бездомная женщина стала доктором наук
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter