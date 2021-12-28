В США рассказали о сборе данных о российской армии

Американские самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) и стратегический разведывательный самолет RC-135, недавно пролетевшие над Украиной и Черным морем, отслеживали расположение российской армии, рассказывает журнал Forbes.

Издание пишет, что самолеты совершали полет в 64 километрах от границы «территории, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами».

Согласно американскому журналу, E-8 Joint STARS оснащен подвесным радаром, позволяющим отслеживать перемещения наземных целей, в частности, собирать данные о направлении и скорости их движения, тогда как RC-135 способен собирать радиолокационные сигнатуры техники противника.

«Несколько пролетов дуэта могли дать командирам полное представление о российских войсках», — пишет Forbes.

В сентябре 2019 года журнал The National Interest заметил, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» уступает западным аналогам, например, E-7A Wedgetail.