В США последний «летающий радар» России назвали отсталым

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» уступает западным аналогам, например, E-7A Wedgetail, пишет The National Interest.

Американский журнал напоминает, что А-100 «Премьер» над фюзеляжем во вращающемся с частотой 12 оборотов в минуту обтекателе имеет радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), позволяющую осуществлять электронное сканирование по высоте и механическое — по горизонту.

«Но другие современные самолеты ДРЛОиУ, такие как E-7 Wedgetail, оснащены плоскими, не вращающимися радарами АФАР, так что в некотором смысле радар A-100 уже может отставать от последних западных разработок», — пишет издание.

Журнал отмечает, что обнаружение и отслеживание современных гиперзвуковых ракет требует радаров, работающих практически в режиме реального времени, для чего больше подходит E-7A Wedgetail, чем А-100 «Премьер». Кроме того, пишет издание, в отличие от, например, E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (STARS), российский самолет не способен эффективно обнаруживать морские и наземные цели.

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The National Interest напоминает, что А-100 «Премьер», созданный на базе Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76, имеет меньшую дальность полета, по сравнению с устаревающим E-3 Sentry (9 250 километров против 8 500 километров).

В заключение журнал признает, что, хотя А-100 «Премьер» все еще оказывается актуальным самолетом ДРЛОиУ, от современных западных разработок российский самолет отстает. Причину этого издание связывает с консерватизмом Воздушно-космических сил (ВКС) России и ограниченными возможностями российской промышленности.

Первый полет А-100 «Премьер» совершил в ноябре 2017 года. Прототип самолета впервые поднялся в воздух в октябре 2016 года.

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