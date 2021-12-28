Стало известно о способности самолетов США просматривать регионы России

Американские самолеты-разведчики, которые в последнее время все чаще появляются в воздушном пространстве Украины, способны просматривать приграничные регионы России. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, речь идет, в частности, о разведывательных самолетах RC-135V Rivet Joint и E-8C Joint STARS Военно-воздушных сил (ВВС) США. Отмечается, что, помимо российских регионов, указанные воздушные суда также могут видеть всю территорию Донбасса, которая находится под контролем самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

27 декабря сообщалось, что в небе близ Донбасса заметили самолет-разведчик ВВС США RC-135V. Отмечалось, что он вылетел с авиабазы НАТО на острове Крит, а затем, войдя в воздушное пространство Украины, начал кружить у границ ДНР и ЛНР. До этого, в середине декабря, другой RC-135V совершил полет у российских границ близ Крыма и Краснодарского края.

В начале декабря российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались над Черным морем, чтобы не допустить нарушения границ России самолетами-разведчиками США. Тогда средства контроля воздушного пространства обнаружили, что к российской границе приближается американский стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис».