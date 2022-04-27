В России сочли возможным новый обмен заключенными с США в ближайшее время

Депутат Мария Бутина сочла возможным новый обмен заключенными с США в ближайшее время

Российским дипломатам удалось сделать невозможное, договорившись о возвращении в Россию осужденного в США Константина Ярошенко, считает член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. В разговоре с «Лентой.ру» она заявила, что в ближайшее время между странами возможен новый обмен заключенными.

«Обмен при турбулентности»

27 апреля стало известно, что произошел обмен российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на американского студента Тревора Рида, который был осужден в России. Министерство иностранных дел России отметило, что обмен произошел после «длительного переговорного процесса».

Мария Бутина рассказала, что оставалась на связи с семьей Ярошенко и с ним самим, пока он отбывал заключение в американской тюрьме.

«После своего высвобождения я решила сохранить фонд Марии Бутиной и помогать тем людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации за рубежом. В частности, это касалось и семьи Ярошенко. Мы находились на связи все это время с его супругой Викторией и дочерью», — рассказала депутат.

Я очень рада, что наши дипломаты совершили просто невозможное. В условиях нарастающей русофобии и вообще международной турбулентности им удалось совершить обмен Мария Бутина Депутат Госдумы

Надежда для Бута и Никулина

Мария Бутина сообщила, что Ярошенко пробыл в американской тюрьме более, чем 12 лет. Освобождение Константина дает повод надеяться, что и другие россияне, осужденные за рубежом, смогут вернуться, считает депутат.

«Для меня нет большей радости сегодня, чем эта новость. Это дает не только счастье семье Константина Ярошенко, но и надежду тем гражданам, которые до сих пор содержаться в заключении совершенно неоправданном на западе. В частности, речь идет и о Викторе Буте, и о Константине Никулине, который находится в тюрьме в Литве и отбывает пожизненный срок», — поделилась своим мнением депутат.

Я очень надеюсь, что по ним тоже удастся принять подобные решения, будут найдены дипломатические пути обмена Мария Бутина Депутат Госдумы

Мария Бутина сказала, что надеется на ближайший обмен еще одного россиянина, осужденного в другой стране.

«Надо сказать, что возможно в ближайшее время состоится обмен еще кого-то. Я очень надеюсь, что США все-таки пойдут на обмен Виктора Бута, его тоже удастся вернуть домой к супруге Алле», — заявила депутат.

Летчик Константин Ярошенко был заключен в тюрьму по решению американского суда в 2011 году. Ему вменили участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет. В США он был доставлен из Либерии, там его арестовали 28 мая 2010 года.

