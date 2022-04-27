В России сочли возможным новый обмен заключенными с США в ближайшее время
Российским дипломатам удалось сделать невозможное, договорившись о возвращении в Россию осужденного в США Константина Ярошенко, считает член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. В разговоре с «Лентой.ру» она заявила, что в ближайшее время между странами возможен новый обмен заключенными.
«Обмен при турбулентности»
27 апреля стало известно, что произошел обмен российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на американского студента Тревора Рида, который был осужден в России. Министерство иностранных дел России отметило, что обмен произошел после «длительного переговорного процесса».
Мария Бутина рассказала, что оставалась на связи с семьей Ярошенко и с ним самим, пока он отбывал заключение в американской тюрьме.
«После своего высвобождения я решила сохранить фонд Марии Бутиной и помогать тем людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации за рубежом. В частности, это касалось и семьи Ярошенко. Мы находились на связи все это время с его супругой Викторией и дочерью», — рассказала депутат.
Я очень рада, что наши дипломаты совершили просто невозможное. В условиях нарастающей русофобии и вообще международной турбулентности им удалось совершить обмен
Надежда для Бута и Никулина
Мария Бутина сообщила, что Ярошенко пробыл в американской тюрьме более, чем 12 лет. Освобождение Константина дает повод надеяться, что и другие россияне, осужденные за рубежом, смогут вернуться, считает депутат.
«Для меня нет большей радости сегодня, чем эта новость. Это дает не только счастье семье Константина Ярошенко, но и надежду тем гражданам, которые до сих пор содержаться в заключении совершенно неоправданном на западе. В частности, речь идет и о Викторе Буте, и о Константине Никулине, который находится в тюрьме в Литве и отбывает пожизненный срок», — поделилась своим мнением депутат.
Я очень надеюсь, что по ним тоже удастся принять подобные решения, будут найдены дипломатические пути обмена
Мария Бутина сказала, что надеется на ближайший обмен еще одного россиянина, осужденного в другой стране.
«Надо сказать, что возможно в ближайшее время состоится обмен еще кого-то. Я очень надеюсь, что США все-таки пойдут на обмен Виктора Бута, его тоже удастся вернуть домой к супруге Алле», — заявила депутат.
Летчик Константин Ярошенко был заключен в тюрьму по решению американского суда в 2011 году. Ему вменили участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет. В США он был доставлен из Либерии, там его арестовали 28 мая 2010 года.