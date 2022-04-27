Под Симферополем обнаружили древнее золото скифов

Институт археологии РАН: под Симферополем нашли золотые украшения древних скифов

Отечественные археологи обнаружили под крымским Симферополем древние золотые украшения скифов, которые датируются IV веком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.

В ходе раскопок на кургане ученые нашли склеп в хорошей сохранности, следы крепиды, каменной стены, а также множество артефактов и драгоценностей времен поздней античности. Исследование склепа позволило прояснить многие архитектурные детали скифов, которые применялись при построении погребальных сооружений.

Под провалившимся перекрытием в северной части склепа было найдено массовое захоронение шести человек. Покойники были погребены с золотыми серьгами, нашивками шагающих грифонов и другими украшениями знати тех лет. Кроме того, археологи раскопали большое число наконечников бронзовых стрел и фрагмент железного копья.

В апреле ученые из Австралийского национального университета нашли в лесном массиве в Индии таинственные каменные кувшины гигантского размера. Их точное происхождение и назначение специалисты объяснить пока что не смогли.

