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Под Симферополем обнаружили древнее золото скифов

Институт археологии РАН: под Симферополем нашли золотые украшения древних скифов

Фото: пресс-служба Института археологии РАН

Отечественные археологи обнаружили под крымским Симферополем древние золотые украшения скифов, которые датируются IV веком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.

В ходе раскопок на кургане ученые нашли склеп в хорошей сохранности, следы крепиды, каменной стены, а также множество артефактов и драгоценностей времен поздней античности. Исследование склепа позволило прояснить многие архитектурные детали скифов, которые применялись при построении погребальных сооружений.

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Под провалившимся перекрытием в северной части склепа было найдено массовое захоронение шести человек. Покойники были погребены с золотыми серьгами, нашивками шагающих грифонов и другими украшениями знати тех лет. Кроме того, археологи раскопали большое число наконечников бронзовых стрел и фрагмент железного копья.

В апреле ученые из Австралийского национального университета нашли в лесном массиве в Индии таинственные каменные кувшины гигантского размера. Их точное происхождение и назначение специалисты объяснить пока что не смогли.

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Елена Апазиди
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