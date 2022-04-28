Захарова назвала инициативу США о признании РФ спонсором терроризма идиотической

Захарова назвала инициативу США о признании России страной-спонсором терроризма идиотизмом

Инициатива Соединенных Штатов о том, чтобы признать Россию страной-спонсором терроризма, — это необдуманное предложение, такое решение не останется без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитату приводит ТАСС.

Дипломат назвала предложение отнести Россию к террористическим странам идиотическим.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что такое решение американские власти готовы принять в свете событий на Украине. При этом министр отметил, что пока не может сказать, позволят ли критерии соответствующего национального законодательства сделать данный шаг. В настоящий момент юристы изучают этот вопрос, добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе США Джо Байдену с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма 15 апреля. The Washington Post сообщила об этом 15 апреля. Согласно данным американской газеты, Байден не стал давать украинскому лидеру никаких обязательств по этому вопросу, но пообещал рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву. Также издание отметило, что признание России «страной-спонсором терроризма» — это одна из самых мощных и радикальных санкций в арсенале США.