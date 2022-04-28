Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова назвала инициативу США о признании РФ спонсором терроризма идиотической

Захарова назвала инициативу США о признании России страной-спонсором терроризма идиотизмом

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Инициатива Соединенных Штатов о том, чтобы признать Россию страной-спонсором терроризма, — это необдуманное предложение, такое решение не останется без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитату приводит ТАСС.

Дипломат назвала предложение отнести Россию к террористическим странам идиотическим.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что такое решение американские власти готовы принять в свете событий на Украине. При этом министр отметил, что пока не может сказать, позволят ли критерии соответствующего национального законодательства сделать данный шаг. В настоящий момент юристы изучают этот вопрос, добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе США Джо Байдену с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма 15 апреля. The Washington Post сообщила об этом 15 апреля. Согласно данным американской газеты, Байден не стал давать украинскому лидеру никаких обязательств по этому вопросу, но пообещал рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву. Также издание отметило, что признание России «страной-спонсором терроризма» — это одна из самых мощных и радикальных санкций в арсенале США.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Киева
Сотовые операторы повысили цены на архивные и действующие тарифы
Москвичи начали продавать квартиры с крупными скидками
Названы четыре лайфхака для идеального газона на даче
Жизель Бюндхен вернулась к работе и снялась топлес для модного журнала
Россиянин не поделил собачью площадку с соседом и открыл огонь
В США рассказали о российской подлодке с бассейном
Республиканцы нашли пять улик в деле сына Байдена
Россиянин убил мать, расчленил тело и спрятал ее голову в лесу
Владелец «Билайна» передумал переезжать в Великобританию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.