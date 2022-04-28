В МИД рассказали об отсутствии очереди на освобождение задержанных в США россиян

Захарова заявила, что МИД продолжит заниматься освобождением задержанных в США россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва продолжит заниматься освобождением всех россиян, задержанных в США и других странах, в том числе вопросом россиянина Виктора Бута. Цитату приводит ТАСС.

Она заявила, что, вопреки всеобщему мнению, у МИД нет очереди из тех, кого надо освободить и кто будет освобожден следующим. «Занимались и будем заниматься этим вопросом, не теряя ни веры, ни надежды, ни сил. За этим стоит вся страна и это усилия, сопряженные, огромного количества сотрудников различных ведомств», — рассказала дипломат.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по запросу американских властей в 2008 году, против было возбуждено уголовное дело за намерения продавать вооружение организации, считающейся в США террористической. Хотя в Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, на стадии апелляции решения судов были отменены. В результате в 2010 году Бута вывезли в США. Россия выступала против этих шагов и считала их несправедливыми.