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Алжир заявил о готовности разорвать контракт с Испанией на поставки газа

Министерство энергетики Алжира пригрозило разорвать контракт на поставки газа с Испанией

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Министерство энергетики Алжира заявил о готовности разорвать контракт с Испанией на поставки газа, если та запустит реверс топлива. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, министр Мухаммад Аркаб узнал от испанской коллеги Тересы Риберы, что Мадрид решил начать реверс сырья через газопровод «Магриб–Европа» с 27 или 28 апреля. При этом Министерство энергетики Алжира подчеркнуло, что поставка «любого количества» экспортируемого Испании газа, которое будет направлено другой стороне, сочтут нарушением обязательств. Там также предупредили, что это может привести к разрыву контракта между алжирской компанией Sonatrach и испанскими клиентами.

Ранее Тереса Рибера заявила, что Алжир готов поставлять больше природного газа в Европейский союз, если российские поставки топлива будут нарушены из-за спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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