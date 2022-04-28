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Байден назвал своей инициативой обмен российского летчика на студента из США

Байден заявил, что вопрос об обмене Ярошенко и Рида был поднят США три месяца назад
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден назвал обмен российского летчика Ярошенко на студента из США Рида своей инициативой. Его слова передает РИА Новости.

Байден сообщил, что поднял вопрос об обмене три месяца назад. «Я это сделал», — сказал президент.

Ранее в МИД России рассказали, что Москве удалось «дожать» Вашингтон и освободить Константина Ярошенко из американской тюрьмы, используя заинтересованность США в обмене россиянина на Тревора Рида. Там также заявили, что, находясь в тюрьме, Ярошенко подвергался уничижающему обращению, в том числе ему отказывали в медицинской помощи.

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Марина Совина
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