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МИД рассказал подробности вызволения Ярошенко из американской тюрьмы

МИД заявил, что России удалось «дожать» США и освободить летчика Ярошенко из тюрьмы

Фото: ТАСС

Москве удалось «дожать» Вашингтон и освободить летчика Константина Ярошенко из американской тюрьмы, используя заинтересованность США в обмене россиянина на американского студента Тревора Рида. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

По информации ведомства, освобождение Ярошенко стало результатом слаженной работы задействованных в этом процессе государственных органов России. В МИД отметили, что, находясь в тюрьме, Ярошенко подвергался уничижающему обращению, в том числе отказам в предоставлении ему медицинской помощи.

«На американскую сторону оказывалось давление на всех уровнях для улучшения условий его содержания, согласования вариантов скорейшего возвращения с задействованием имеющихся международно-правовых инструментов», — добавили в российском министерстве.

27 апреля летчик Константин Ярошенко вернулся в Россию. Адвокат оценил его состояние как «оставляющее желать лучшего». В общей сложности россиянин просидел в американской тюрьме 12 лет. Ярошенко был задержан в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в организации контрабанды наркотиков.

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Николай Чигасов
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