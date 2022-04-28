Звезда «Кухни» Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз

40-летняя звезда сериала «Кухня» Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз

40-летний российский актер, звезда сериала «Кухня» Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз. Об этом сообщает KP.RU.

О пополнении в семье артиста стало известно, когда Башкатов появился на звездной премьере сериала «Оффлайн» со своей супругой Екатериной. На красной дорожке фотографы заметили округлившийся живот жены актера, а коллеги звезды сериала «Кухня» на протяжении всего вечера поздравляли Башкатова с предстоящим пополнением в семье, сообщает издание.

Пол будущего ребенка супруги предпочли не раскрывать также, как и подробности предстоящего пополнения в семье. Судя по фото с премьеры, Екатерина находится на поздних сроках беременности. Пара сыграла свадьбу в 2009 году. За это время жена актера родила ему троих сыновей.

Ранее исполнитель Птаха поделился видео с новорожденной дочерью во время выписки из роддома, тем самым сообщив, что стал отцом во второй раз.

В середине апреля стало известно, что у рэпера Гуфа родится ребенок. 26-летняя избранница артиста приняла участие в фотосессии с оголенным округлившемся животом.