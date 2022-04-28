Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Звезда «Кухни» Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз

40-летняя звезда сериала «Кухня» Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз
Михаил Башкатов с супругой

Михаил Башкатов с супругой. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

40-летний российский актер, звезда сериала «Кухня» Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз. Об этом сообщает KP.RU.

О пополнении в семье артиста стало известно, когда Башкатов появился на звездной премьере сериала «Оффлайн» со своей супругой Екатериной. На красной дорожке фотографы заметили округлившийся живот жены актера, а коллеги звезды сериала «Кухня» на протяжении всего вечера поздравляли Башкатова с предстоящим пополнением в семье, сообщает издание.

Пол будущего ребенка супруги предпочли не раскрывать также, как и подробности предстоящего пополнения в семье. Судя по фото с премьеры, Екатерина находится на поздних сроках беременности. Пара сыграла свадьбу в 2009 году. За это время жена актера родила ему троих сыновей.

Ранее исполнитель Птаха поделился видео с новорожденной дочерью во время выписки из роддома, тем самым сообщив, что стал отцом во второй раз.

В середине апреля стало известно, что у рэпера Гуфа родится ребенок. 26-летняя избранница артиста приняла участие в фотосессии с оголенным округлившемся животом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
VK купит «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»
Врач назвала вредной для здоровья привычку заправлять кровать утром
Задержанные в Москве россияне планировали совершить теракт по указанию СБУ
Появились кадры с места падения вертолета в Саратовской области
Инфекционист исключил вспышку птичьего гриппа среди людей
В ДНР заявили о вероятном нахождении на заводе «Азовсталь» канадского генерала
В США заявили об использовании Россией дельфинов для защиты Севастополя
Один человек погиб при падении учебного вертолета в Саратове
Оценена самая дорогая комната в Петербурге
В российском регионе упал вертолет
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.