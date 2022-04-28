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Байден заявил о готовности к любым действиям России

Президент США Байден заявил, что Вашингтон готов к любым действиям Москвы

Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден не согласился с тем, что ситуация вокруг Украины уже фактически стала опосредованным конфликтом между Россией и НАТО. Его слова передает ТАСС.

В ответ на вопрос о том, согласен ли он со словами, что опосредованно война между Москвой и Североатлантическим альянсом уже идет, глава государства заявил, что «это неправда». При этом в рамках указанного вопроса Байден заверил, что Вашингтон готов к любым действиям российской стороны.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США будут добиваться сокращения возможностей России в военной сфере и снижения ее наступательного потенциала. По его мнению, с момента начала спецоперации на Украине Россия «уже стала слабее, чем до начала» военных действий.

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Виктория Кондратьева
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