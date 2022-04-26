В Пентагоне заявили о планах снижения военного потенциала России

Глава Пентагона Остин заявил, что США будут добиваться снижения военного потенциала России

США будут добиваться сокращения возможностей России в военной сфере и снижения ее наступательного потенциала, заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи участников НАТО на авиабазе Рамштайн, сообщает ТАСС.

«Я думаю, мы с самого начала ясно дали понять: мы действительно хотим усложнить для России возможность угрожать своим соседям, чтобы у них было меньше возможностей для этого», — рассказал министр обороны США о планах Пентагона. По его мнению, с момента начала спецоперации на Украине Россия «уже стала слабее, чем до начала» военных действий.

Ранее глава Пентагона заявил, что США и их союзники решили проводить консультации по вопросу отправки Украине военной помощи раз в месяц. Он уточнил, что ежемесячные встречи будут проходить как в очном, так и онлайн или смешанном форматах. С помощью контактной группы США собираются координировать свою помощь с другими союзниками и «сосредоточить внимание на победе в сегодняшней борьбе».

