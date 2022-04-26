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США решили проводить консультации по военной помощи Украине раз в месяц

Пентагон будет ежемесячно проводить консультации по военной помощи Украине

Фото: Jonathan Drake / Reuters

США и их союзники решили проводить консультации по вопросу отправки Украине военной помощи раз в месяц. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин, цитату приводит ТАСС.

«С целью обеспечить дальнейшее развитие нашего прогресса мы собираемся расширить эту площадку. Я рад сообщить, что сегодняшние консультации примут вид контактной группы по вопросам самообороны Украины», — рассказал глава Пентагона. По его словам, ежемесячные встречи будут проходить как в очном, так и онлайн или смешанном форматах.

С помощью контактной группы США собираются координировать свою помощь с другими союзниками и «сосредоточить внимание на победе в сегодняшней борьбе».

Ранее сообщалось, что США отправят на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и другое сопутствующее военное оборудование.

Виктория Кондратьева
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