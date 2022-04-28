Названы последствия возможного включения России в список спонсоров терроризма

Политолог Егорченков счел включение России в список спонсоров терроризма мерой давления

Включение России в американский список стран-спонсоров терроризма принципиально ничего не поменяет, считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Возможные последствия такого решения политолог назвал в разговоре с «Лентой.ру».

27 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Америка изучает возможность включения России в свой список стран-спонсоров терроризма. Однако госсекретарь отметил, что пока не может сказать будет ли этот шаг реализован.

Разрыв дипотношений

Дмитрий Егорченков убежден, что под «гуманитарными интересами» власти Соединенных Штатов делают шаг к разрыву дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.

Очередная мера давления на Россию и на собственное общественное мнение. Включение в этот список означает целый ряд дальнейших шагов по ограничениям. Но, по правде, это просто очередной шаг к разрыву отношений и к наращиванию новой информационной волны, а конца этим волнам пока не предвидится Дмитрий Егорченков Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

При этом Егорченков полагает, что для россиян «принципиально ничего не меняется», если Россия окажется в американском списке стран-спонсоров терроризма. Политолог объяснил, от чего будет зависеть это решение Белого дома.

«Во-первых, с какой ноги встанет Джо Байден, в какую сторону он повернется, чтобы пожать руку пустоте. Во-вторых, зависит от консенсуса внутри самой администрации и правящей элиты Соединенных Штатов. Если кому-то будет выгодно эту идею продолжать реализовывать в своих корыстных целях, то она будет реализована. Если такой консенсус не сложится, то это останется заявлением для медиа. Напомню, что сегодняшняя американская политика более чем на 50 процентов — это медиаполитика», — поделился своим мнением Егорченков.

Заявления американских властей делаются для новостной ленты. Очень часто они не приводят к каким-то дальнейшим практическим шагам Дмитрий Егорченков Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

Темное прошлое США

Политолог упомянул, что сама Америка была спонсором террористических организаций. Он привел несколько известных примеров.

«Хотелось бы напомнить американцам, что именно они воспитывали, финансировали и поддерживали террористические структуры, которые якобы были призваны противодействовать распространению влияния Советского Союза в мире, а в итоге закончили атакой на башни-близнецы в США, которые были призваны бороться с "преступным" режимом Асада, а по факту занимались геноцидом местного населения», — заключил Егорченков.

Государственная дума уже отреагировала на заявление Блинкена. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что такое решение со стороны США будет расцениваться как очередной шаг к прекращению диалога. Депутат отметил, что сама Америка должна возглавлять этот список.

15 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена признать Россию страной-спонсором терроризма.

