Американские военные получили самый большой вертолет

The Drive: американские военные получили тяжелый вертолет CH-53K King Stallion

Американские военные начали эксплуатацию тяжелого транспортного вертолета Sikorsky CH-53K King Stallion. Корпус морской пехоты (КМП) США принял на вооружение CH-53K, который является самым большим вертолетом с одним несущим винтом в арсенале Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Drive.

Заместитель коменданта КМП по авиации генерал-лейтенант Марк Уайз сообщил, что CH-53K King Stallion приняла на вооружение 461-я эскадрилья тяжелых вертолетов. CH-53K достиг начальной эксплуатационной готовности.

Данный вертолет предназначен для замены CH-53E Super Stallion. Первый полет CH-53K состоялся в 2015 году. Вертолет получил силовую установку с тремя двигателями General Electric GE38-1B. King Stallion может перевозить грузы весом более 12 тысяч килограммов. Максимальная дальность полета CH-53K составляет 865 километров.

В апреле в компании Sikorsky сообщили, что перспективный ударный вертолет Raider X готов на 85 процентов.

Ранее в том же месяце в США сертифицировали модернизированный вертолет UH-60V Black Hawk.

В марте американский UH-60 впервые совершил полет в полностью беспилотном режиме. Вертолет получил систему Sikorsky MATRIX.