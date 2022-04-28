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Десятую часть бюджетных мест в вузах захотели отдать детям ветеранов

Единороссы предложили ввести льготы на поступление в ВУЗы для детей ветеранов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

«Единая Россия» предложила ввести для детей ветеранов боевых действий 10-процентную квоту, обеспечивающую им льготное поступление в высшие учебные заведения. Об этом сообщают РИА Новостии со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

По его словам, депутаты предложили ввести для этой группы поступающих отдельный конкурс, в рамках которого они смогут поступать в большинство ВУЗов без вступительных экзаменов. Желающие поступить в военные учебные заведения смогут сделать это только по результатам ЕГЭ.

Мера коснется детей ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России. Выступая перед депутатами, Турчак подчеркнул, что необходимо сделать все необходимое, чтобы данная мера начала действовать уже в этом году.

Ранее организаторы всероссийской акции «Бессмертный полк» разрешили приносить на шествие портреты своих родственников, погибших во время проведения спецоперации по демилитаризации Украины.

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Роман Кирьянов
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