На «Бессмертный полк» разрешили приносить портреты погибших на Украине военных

На шествие «Бессмертный полк» разрешили приносить фотографии погибших на Украине военных

Организаторы акции «Бессмертный полк» разрешили участникам приносить портреты и фотографии погибших во время спецоперации на Украине российских военнослужащих. Об этом рассказала депутат Госдумы Елена Цунаева, сопредседатель движения. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Цунаевой, решение о том, чествовать ли погибших на Украине военных в день проведения «Бессмертного полка», зависит от их родственников и близких.

«Если у них будет такое желание, то, я думаю, организаторы шествия противиться не будут», — подытожила депутат.

Участники специальной операции на Украине и в Донбассе уже наделены статусом ветеранов боевых действий. От правительства они получат транспортные, земельные, налоговые и другие льготы.

Ранее стало известно, что акция «Бессмертный полк» в 2022 году впервые за несколько лет пройдет в оффлайн-формате. Организаторы акции также не исключают, что шествие может быть проведено и в отдельных городах на территории Украины.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 25 марта Минобороны сообщило, что за время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий.