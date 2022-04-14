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Организаторы допустили проведение «Бессмертного полка» на территории Украины

Организаторы «Бессмертного полка» заявили, что акция может пройти на территории Украины

Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ

Шествие «Бессмертного полка» может состояться на территории Украины, если там будет обеспечена безопасность участников акции. Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба общественного движения Сергей Макаров, его цитирует ТАСС.

«Форма проведения шествия зависит, опять же, от множества местных условий, какова будет там военно-политическая обстановка на тот момент, в каждом регионе Украины», — допустил Макаров.

Он подчеркнул, что организаторы приветствуют проведение шествия на украинской территории. Макаров выразил уверенность, что «Бессмертный полк» будет проведен там с теплотой и душевной радостью.

В четверг, 14 апреля, также стало известно, что «Бессмертный полк» пройдет в офлайн-формате на территории России. Его организуют в формате традиционного шествия по центральным улицах городов, которое пройдет 9 мая.

Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске — тогда в акции приняли участие более 6000 жителей города. Широкое распространение шествие получило на 70-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году. Тогда в нем приняли участие не менее четырех миллионов россиян в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Томске, Новосибирске и других городах. Акция также прошла в зарубежных странах.

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Анастасия Шейкина
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