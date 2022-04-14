Стал известен формат проведения Бессмертного полка в 2022 году

«Бессмертный полк» в 2022 году пройдет в офлайн-формате

Шествие «Бессмертного полка» в 2022 году пройдет в офлайн-формате. Об этом сообщили РИА Новости.

Организаторы акции решили провести ее в 2022 году в виде традиционного шествия по центральным улицах российских городов, которое пройдет 9 мая.

«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — заявил ее организатор сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

В 2021 году «Бессмертный полк» не смогли провести в офлайне из-за действующих в стране эпидемиологических ограничений. Акция прошла только в интернете.