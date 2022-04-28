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В России выявили 7681 случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 7681 случая коронавируса за сутки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 7681 случай коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 167 281. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 28 апреля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 7705.

Больше всего заражений зарегистрировали в Москве (629), Санкт-Петербурге (487) и в Московской области (301). Меньше всего — в Республике Тыва (1 случай) в Магаданской области (3 случая) и в Ненецком автономном округе (4 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2596. За этот же период 11 063 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 517 922.

За сутки умерли 166 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 375 566 человек.

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Анастасия Шейкина
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