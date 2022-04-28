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Спорт

ЦСКА сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА обыграл «Металлург» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

Кадр из видео / «ВКонтакте»

Московский ЦСКА обыграл магнитогорский «Металлург» в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Армейцы» добились победы в основное время матча со счетом 2:1. Это позволило ЦСКА сравнять счет в финальной серии (3:3). Решающий матч финала пройдет 30 апреля.

В полуфинале команда Сергея Федорова оказалась сильнее СКА из Санкт-Петербурга. ЦСКА вышел победителем из семиматчевого противостояния.

«Металлург» на пути к финалу сломил сопротивление челябинского «Трактора». Команда из Магнитогорска победила в полуфинальной серии со счетом 4:1.

Магнитогорский «Металлург» — двукратный обладатель Кубка Гагарина.

Николай Костюков
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