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Российского депутата обвинили в насилии над приемными детьми

Депутат из Красноярского края подозревается в насилии над приемным ребенком

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Жительницу Боготульского района Красноярского края, избранную в 2020 году депутатом сельсовета, подозревают в насилии над приемным ребенком. Об этом сообщает издание «Проспект Мира».

Согласно опубликованной на сайте краевого Следственного комитета России информации, 52-летняя женщина в 2014 году оформила опеку над восьмилетней девочкой, которая подвергалась систематическому насилию.

В частности, она избивала ребенка шнуром, заставляла стоять в планке или сидеть в полуприсяде, а также часто лишала пищи за провинности. В данный момент женщине вменяется преступление предусмотренное пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

При этом, по данным следствия, в 2016 и 2020 годах подозреваемая оформила опеку над девочками восьми и одиннадцати лет. В данный момент все приемные дети из семьи изъяты органами опеки. Следствие устанавливает, применялось ли насилие в отношении других несовершеннолетних.

Ранее в СМИ появилась информация о двух школьниках из Улан-Удэ, которые связали свою сверстницу и тушили окурки об ее лицо.

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Роман Кирьянов
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