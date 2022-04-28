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В Уфе пройдет День народного здоровья

В Уфе 12 мая пройдет День народного здоровья

Фото: Bashinform

В Уфе, Республика Башкортостан, 12 мая пройдет День народного здоровья. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на организаторов.

Мероприятие состоится в парке имени Ленина, который разделят на тематические зоны. В зоне «Фонтан здоровья» разместятся медицинские организации. Там посетители смогут проверить основные показатели своего здоровья. В зоне «Фонтан питания» посетителям расскажут о правильном и сбалансированом приеме пищи. Также в парке появится «Зона измерения артериального давления».

Помимо этого, в рамках Дня народного здоровья в парке состоится музыкальный концерт.

Ранее стало известно, что власти Сочи летом откроют на территории города почти 50 спортивных площадок, где для местных пенсионеров будут проводить специальные занятия.

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Евгений Шульгин
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