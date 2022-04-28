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В Турции оценили доходы России от продажи нефти и газа ЕС с начала спецоперации

Anadolu: с начала спецоперации на Украине ЕС заплатил России 47 млрд евро за нефть и газ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

С начала проведения российской специальной военной операции на Украине Евросоюз перевел Москве 47 миллиардов евро за поставки энергоресурсов. Такие цифры приводит турецкое агентство Anadolu.

Как следует из публикации, ЕС ежедневно платит 450 миллионов долларов за нефть и 400 миллионов долларов за природный газ. При этом, несмотря на осуждение спецоперации, Европа по-прежнему не вводит полное эмбарго на энергоносители из России. По мнению автора статьи, из такой зависимости ЕС от российского сырья можно сделать деструктивный вывод о том, что «ЕС финансирует действия России против Украины».

Отмечается, что возможное эмбарго на энергоносители из России станет ударом по обеим сторонам, однако при этом сможет в будущем сыграть на руку России, которая сможет продавать нефть и газ по более высоким ценам в другие страны.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил об отсутствии единства по введению новых санкций против России. По его словам, страны ЕС не могут договориться по поводу эмбарго на энергоносители из РФ.

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Ксения Назарова
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