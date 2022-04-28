Германия сообщила о последствиях в случае отказа от газа из России

Канцлер ФРГ Шольц сообщил, что отказ от газа из России окажет влияние на экономику страны

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о последствиях для экономики страны в случае отказа от газа из России. Об этом сообщает Bloomberg.

«Любые сбои оказывают влияние на экономику, правительство очень ясно об этом говорит. <…> Вот почему это [российский газ] одна из вещей, которая не была сразу включена в санкции», — сказал политик.

Bloomberg также отметил вероятность разрушительных последствий для экономики ФРГ. «Германия, которая сократила свою зависимость от российского газа до 35 процентов с 55 в прошлом году, предупредила, что внезапная остановка поставок топлива погрузит крупнейшую экономику Европы в рецессию [замедление темпов экономического роста]», — пишут авторы.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил против введения эмбарго на российские энергоносители. Генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна EON Леонард Бирнбаум также высказался против эмбарго на поставки российского газа, так как это повлечет негативные последствия не только для Германии, но и для всего Евросоюза.

