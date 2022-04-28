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В России вырос «индекс шашлыка»

В апреле 2022 года «индекс шашлыка» в России вырос на 31% по сравнению с апрелем 2021

Фото: Pixabay

В России вырос «индекс шашлыка». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на расчеты экспертов ресурса «Чек Индекс», который анализирует данные с 1,1 миллиона кассовых аппаратов.

Сообщается, что в апреле 2022 года «индекс шашлыка» вырос на 31 процент по сравнению с апрелем 2021. Так, эксперты изучили данные о продажах маринованного мяса, шампуров, мангала, угля и средств для розжига в период с 1 по 24 апреля и пришли к выводу, средний чек за указанный набор в апреле 2022 года составил 2484 рубля против 1901 рубля в апреле 2021.

Граждане признались, что на сам шашлык в среднем расходуют 498 рублей, и это на 17 процентов больше, чем годом ранее, на комплект шампуров — 304 рубля (на 30 процентов больше), на мангал — 1172 рубля (на 28 процентов больше), на уголь — 380 рублей (на 77 процентов больше), а на средство для розжига — 130 рублей (на 26 процентов больше).

В то же время продажи такого «набора» в натуральном выражении сократились: в апреле россияне купили на 20 процентов меньше товаров для пикника, чем в прошлом году. Аналитики считают, что причиной тому стало позднее начало весны. «В апреле 2021 года "шашлычные наборы" покупали чаще именно из-за более благоприятных погодных условий», — резюмировали исследователи.

Ранее стало известно, что под влиянием санкций жители России раскупили товары из пяти категорий ― недвижимость, технику и гаджеты, продукты питания, лекарства и товары для животных. Об этом сообщили аналитики компании Calltouch. Они опросили 1,8 тысячи человек, проанализировали более 40 тысяч обращений на сайты девелоперов и пришли к выводу, что более семи процентов россиян с 24 февраля 2022 года приобретали впрок недвижимость. В числе скупленных под влиянием санкций товары также назвали технику и гаджеты, продукты питания, лекарства и товары для животных.

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Марина Совина
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