«Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом

Ливерпуль продлил контракт с главным тренером Юргеном Клоппом

Английский «Ливерпуль» продлил контракт с главным тренером клуба немцем Юргеном Клоппом. Об этом сообщается на сайте мерсисайдцев.

Вместе с 54-летним специалистом соглашения с «Ливерпулем» пролили и его помощники Пепейн Лейндерс и Петер Кравиц. Предыдущий контракт истекал в 2024 году. Детали нового соглашения Клоппа не были обнародованы.

27 апреля «Ливерпуль» одержал победу в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Команде Клоппа удалось переиграть «Вильярреал» со счетом 2:0 на домашней арене. Вторая встреча пройдет 3 мая в Испании.

После 33 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» расположился на второй строчке в турнирной таблице с 79 очками. Мерсисайдцы отстают от «Манчестер Сити» на одно очко.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Он приводил клуб к победе в АПЛ и Лиге чемпионов.