Ситуацию с курсом доллара в России объяснили на примере отапливаемой квартиры

Экономист Кульбака: реальное соотношение доллара к рублю будет видно после снятия санкций

Центральный банк удерживает курсы валют на нужном ему уровне, считает экономист, кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС, аналитик Николай Кульбака. По его мнению, реальное соотношение евро и доллара к рублю можно будет увидеть только после снятия с России санкций. В разговоре с «Лентой.ру» специалист отметил, что сейчас ситуацию с курсом можно сравнить с термометром у отапливаемой в холода квартиры.

«Здесь ситуация очень хитрая. Основная проблема курсов сейчас заключается в том, что для того чтобы поддержать эти курсы, то есть сохранять низким, в России фактически была ликвидирована конвертируемость валют», — высказался Кульбака.

Российский рубль теперь не является свободно конвертируемым. Именно поэтому есть возможность держать его курс таким, каким мы его видим Николай Кульбака экономист

Он сравнил ситуацию с курсами с отоплением квартиры. Когда на улице холодно, в помещение подается тепло, для комфортного пребывания в нем людей. Столбик термометра, висящий на окне такой квартиры, будет показывать более высокую температуру снаружи квартиры, чем она есть на самом деле за счет тепла, исходящего из самой квартиры, пояснил Кульбака. Ориентироваться на цифры прибора в таком случае сложно, добавил он, как и на те, что сегодня показывает российский фондовый рынок.

«Основная проблема заключается еще и в том, что у нас сократились объемы импорта и экспорта. Поэтому в принципе сейчас валютный курс мало что отражает. Это тот показатель, на который сейчас можно не ориентироваться, потому что в принципе Центральный банк, если захочет, может сделать его любым. И это ни на что влиять не будет», — отметил экономист.

Ситуация поменяется, когда с России будут сняты все экономические санкции. Кроме этого, должна возобновиться торговля с Россией. «До этого времени, скорее всего, курс будет фиктивным», — резюмировал Кульбака.

Что будет происходить с фондовым рынком, когда будут сняты санкции сказать сложно, заметил доцент РАНХиГС. «Это произойдет не сегодня, не завтра и не через месяц и, может быть, даже не через год. Куда в этот момент уйдут курсы и в каком состоянии будет экономика России к тому времени, мы, конечно, сказать не можем», — указал он.

Ранее в апреле ЦБ изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. Курс доллара по отношению к рублю станет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по московскому времени. До этого брался период с 10:00 до 16:30.