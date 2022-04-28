Московскую школу уличили в сотрудничестве с британскими спецслужбами

«Московская школа гражданского просвещения» сотрудничала с разведкой Великобритании

АНО «Московская школа гражданского просвещения», занимающаяся обучением российских политиков, журналистов и общественников, с 2016 года сотрудничала с британскими спецслужбами. Об этом сообщает Underside.

Как ранее выяснило издание, в период с 2016 по 2020 годы в рамках программы правительства Великобритании по обучению российских журналистов, политических и общественных деятелей, в Оксфорде проходили семинары.

Их участниками были журналисты, работающие в иноагентских СМИ: «7x7», «Эхо Москвы», «Радио Свобода», «Важные истории», «Новая газета», The Insider, «Такие дела», «Дождь», «ТВ-2», Riddle, BBC. На семинарах присутствовали спонсируемые Министерством иностранных дел (Форин-офисом) Великобритании представители издания «Кавказский узел», правозащитного центра «Мемориал», проектов 1 NGO LAB («1-я Лаборатория НКО») и «Инфометр».

Организаторами этих мероприятий являлись Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы, британский филиал School of Civic Education и Московская школа гражданского просвещения.

Основным направлением Школы были семинары. Ежегодно с 1993 года проходило от 15 до 20 мероприятий в России (Голицыно), однако большая часть собиралась в Стокгольме (Швеция), Эстремадуре, Памплоне и Мадрид (Испания), Париже, Страсбурге, Леоне (Франция), Вашингтоне и Сент-Луисе (США), Берлине (Германия), Варшаве (Польша), Осло (Норвегия), Хельсинки (Финляндия) и Италии.

Как сообщает издание, помимо основателей Школы Елены Немировской и Юрия Сенокосова, к работе причастны: Александр Волошин («Уралкалий», «Норильский никель»), Чарльз Райан («Магнит»), Тоби Гати (советник президента США), Михаил Задорнов (ФК «Открытие»), Роджер Маннингс (АФК «Система», «Лукойл»), Игорь Минтусов (Никколо М), Сергей Недорослев (Деловая Россия), Рене Нюберг (посол Финляндии в РФ), Михаил Сульман (Нобелевский Фонд), Алексей Кудрин (Счетная палата РФ).

Также к Школе имели отношение: британские работники спецслужб (Родрик Брейтвейт, Чарльз Гатри), представители международных центров исследований/аналитических центров, или «Think Tank» (Тома Гомар, Чарльз Грант, Антон Барбашин, Андрей Колесников), бывшие послы (Рене Нюберг, Томас Пикеринг, Эрнст-Йорг фон Штудниц).

В 2014 году Минюст РФ внес Школу в реестр иностранных агентов. В 2021 году аффилированную со Школой «Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы» признали нежелательной на территории РФ.

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