МИД заявил о подготовке Украиной и США киберпровокации против Москвы

Мария Захарова заявила, что Киев при поддержке США готовит киберпровокацию против Москвы

Власти Украины при поддержке США готовят масштабную киберпровокацию против Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат предупредила, что Киев, коллективный Запад, структуры НАТО и Европейского союза (ЕС) готовятся к деятельности против России в киберпространстве. «Имейте в виду, не получится выдать это за киберпреступления, совершенные с территории РФ, гражданами нашей страны», — подчеркнула она.

Захарова напомнила о заявлениях министра цифровой информации Украины Михала Федорова о формировании первой в мире киберармии численностью 300 тысяч киберсолдат. «Впервые государство-член ООН открыто объявило о киберагресси и ведении кибервойны», — заключила она.

«Речь идет о совершении более шести сотен, порядка семи сотен хакерских атак против российских и белорусских компаний, банков и учреждений, и всем этим занималось официально государство Украина», — рассказала представитель МИД.