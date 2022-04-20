Страны начали подготовку к кибератакам российских хакеров

CISA: российские хакеры готовят атаки на объекты критической инфраструктуры ряда стран

В ряде стран, в том числе в США и Великобритании, предупредили о скорых возможных кибератаках со стороны якобы связанных с Россией хакеров на объекты критической инфраструктуры государств, призвав начать подготовку к их отражению, сообщает американское Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA).

«Органы по кибербезопасности США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании призывают обеспечивающих защиту сетей критической инфраструктуры подготовиться к потенциальным киберугрозам, укрепив их киберзащиту, как рекомендовано в совместном уведомлении по кибербезопасности», — сказано в сообщении.

В CISA подчеркнули, что у них есть данные о том, что российское правительство ищет возможности для совершения потенциальных кибератак. Отмечается, что из-за кризисной ситуации на организации как на Украине, так и за ее пределами могут быть осуществлены атаки хакеров, якобы «финансируемых Россией, либо входящих в пророссийские группы киберпреступников».

Ранее хактивисты из российского объединения Killnet парализовали работу сайтов восьми польских аэропортов продолжительной DDoS-атакой. Речь идет о международных аэропортах в Варшаве, Быдгоще, Гданьске, Жешуве, Катовице, Кракове, Лодзи и Познани.