Подсчитаны потери Mastercard после ухода из России

Платежная система Mastercard потратила 34 миллиона долларов из-за ухода из России

Платежная система Mastercard подсчитала потери после ухода с российского рынка — обусловленные им расходы составили 34 миллиона долларов, говорится в квартальном отчете компании.

Речь идет о затратах, которые связаны преимущественно с резервами по остаткам средств некоторых оказавшихся под санкциями клиентов. При этом большая часть потерь была скомпенсирована доходом в 30 миллионов, вызванным преимущественно сокращением обязательств, также связанным с прекращением работы в России.

Чистая квартальная прибыль компании составила 2,6 миллиарда долларов. Выручка составила 5,2 миллиарда долларов, увеличившись на 24 процента.

Ранее убытки после остановки деятельности на территории России оценила и компания Visa. Согласно квартальному отчету, она потеряла 60 миллионов долларов. Выручка компании за трехмесячный период, завершившийся 31 марта, составила в общей сложности 7,2 миллиарда долларов и выросла на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль также увеличилась на 21 процент, до 3,6 миллиарда долларов.

6 марта Visa и Mastercard приняли решение об уходе с российского рынка после начала объявленной президентом Владимиром Путиным спецоперации на Украине. Сервисы Apple Pay и Google Pay также перестали работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard.